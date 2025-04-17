الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق مطعم «تاسيف» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم «تاسيف» في منطقة الشهامة بأبوظبي، الذي يحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 2836859) لمخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورته على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها اشتراطات السلامة الغذائية، نظراً إلى تكرار بنود عالية الخطورة، لها تأثير مباشر في سلامة الغذاء، وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فاعلة لتصويبها، بما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وكان قد صدر إنذار وثلاث مخالفات بحق المنشأة، إضافة إلى توجيه تنبيه بالإغلاق الإداري، بسبب رصد مخالفات عدة عالية الخطورة تتعلق بانتشار الآفات والحشرات، وسوء النظافة والتخزين في المنشأة، فضلاً عن رصد عرض منتجات دون بطاقة غذائية.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، لافتة إلى إمكان السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة وإزالة أسباب المخالفة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.