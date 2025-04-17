الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان مطر مرخان الكتبي، ومحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في دبي، بمناسبة زفاف نجليهما مطر سلطان مطر مرخان الكتبي إلى كريمة عبدالله أحمد محمد المزروعي، وجابر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي إلى كريمة محمد عبدالله أحمد المزروعي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.