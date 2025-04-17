الامارات | الرياح المثيرة للغبار مستمرة حتى غدٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، واستمرار الرياح المثيرة للغبار والأتربة حتى غدٍ.

وشهدت مناطق مختلفة في الدولة، خلال اليومين الماضيين، نشاط رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على بعض المناطق، لسرعة راوحت من 15 إلى 30 كم/س، ووصلت إلى 45 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته، أن طقس اليوم سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، وتكون الرياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

كما تستمر الرياح المثيرة للغبار والأتربة، غداً، بسرعة تراوح من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشمالية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الأحد المقبل ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، ويكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشمالية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

كما توقّع المركز ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة الإثنين المقبل، فيما يكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً. أمّا الرياح فتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.