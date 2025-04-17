الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سموه بالدكتور إيان بورغ، مؤكداً على العلاقات المتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مالطا، والحرص المتبادل على تعزيزها في شتى المجالات الحيوية التي تشكل رافداً مهماً لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

كما تناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.