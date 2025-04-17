الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

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شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم الخميس حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان مطر مرخان الكتبي، ومحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في دبي بمناسبة زفاف نجليهما مطر سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة عبدالله أحمد محمد المزروعي، وجابر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة محمد عبدالله أحمد المزروعي.
وهنّأ سموّه العرسان وذويهم، راجياً الله المولى عزّ وجلّ أن ينعم عليهم بحياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.
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