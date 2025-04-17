الامارات | رئيس الدولة يحضر أفراح آل نهيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم، أفراح آل نهيان وذلك بمناسبة زفاف الشيخ زايد بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان إلى كريمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزفاف الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إلى كريمة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة العريسين وذويهما بالزفاف الميمون متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة قائمة على المودة والرحمة والتعاون في بناء أسرة صالحة ومستقرة وتربية أبنائهما على حب الوطن والأخلاق الكريمة، مؤكداً أن الأسرة الناجحة هي أساس المجتمع القوي والمستقر وأن نمو الأسرة الإماراتية يمثل أولوية رئيسية ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.

ومن جانبهما، عبر العريسان عن شكرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتزازهما بحضور سموه حفل زفافهما.

والتقطت لسموه الصور الجماعية التذكارية مع العريسين وذويهما بهذه المناسبة.

حضر الحفل كلٌّ من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة... كما حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ... بجانب عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والضيوف المدعوين وذوي العريسين.