"شرطة دبي" تُلقي القبض على عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة احتيال دولية، خدعت عدداً من مالكي السيارات عبر إيهامهم برغبتها في شراء سياراتهم المعروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تسديد قيمتها باستخدام شيكات مزورة.

وفي هذا السياق دعت شرطة دبي بائعي السيارات إلى ضرورة الالتزام بأبسط قواعد الأمان في إجراءات بيع وشراء المركبات، واستلام المبالغ المتفق عليها نقداً قبل الإقدام على التنازل أو تسجيلها للمشتري.

كما شددت شرطة دبي على ضرورة التحقق من مصداقية الشيكات لدى البنوك قبل إجراء عملية التنازل النهائي ونقل الملكية.