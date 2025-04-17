الامارات | شرطة دبي تلقي القبض على عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلقي القبض على عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على عصابة احتيال دولية، خدعت عدداً من مالكي السيارات عبر إيهامهم بشراء سياراتهم المعروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تسديد قيمتها بشيكات مزورة.
ودعت شرطة دبي بائعي السيارات إلى ضرورة الالتزام بأبسط قواعد الأمان في إجراءات بيع وشراء المركبات واستلام المبالغ المتفق عليها نقداً قبل التنازل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App