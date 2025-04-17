الامارات | إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلبة الثاني عشر غدا ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، لطلبة المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف من التاسع حتى الصف الثاني عشر، ستعلن غداً الجمعة 18 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، عبر بوابة الطالب الإلكتروني https://student.ese.gov.ae، وفقا للبرمجة الزمنية المعتمدة لإعلان النتائج.

ودعت إدارات المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على النتائج، وعدم الاعتماد على لقطات الشاشة المتداولة، لضمان دقة وصحة البيانات الخاصة بكل طالب.

وبحسب البرمجة الزمنية، تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقتين الأولى والثانية يومي 16 و17 ابريل الجاري.

وفي إطار دعم الطلبة وتحفيزهم على تحسين أدائهم الأكاديمي، أعلنت المدارس عن تنظيم لقاءات خاصة مع أولياء أمور الطلبة الذين حصلوا على تقييمات دراسية متدنية D، D-، D+، F) بهدف مناقشة سبل دعمهم وتعزيز مستواهم التحصيلي خلال الفترة المقبلة.