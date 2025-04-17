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الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان مطر مرخان الكتبي، ومحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في دبي بمناسبة زفاف نجليهما مطر سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة عبدالله أحمد محمد المزروعي، وجابر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة محمد عبدالله أحمد المزروعي.

وهنّأ سموّه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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