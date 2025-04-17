أنور قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً أوروبياً

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وفدا برلمانيا أوروبيا برئاسة ديفيد ماك أليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

وتناول الاجتماع، القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الدولة مع الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء، محمد إسماعيل السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الأوروبي، ولوسي بيرجر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.