الامارات | إغلاق مطعم "تيست ماستر" في أبوظبي لخطورته على الصحة العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم تيست ماستر" في منطقة مدينة محمد بن زايد، شرق 11 بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 4257474).

ويأتي إغلاق المطعم لمخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.