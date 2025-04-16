حمدان بن زايد يزور جزيرة صير بني ياس ويطلع على الخطط التطويرية وجهود حماية التراث بها

ابوظبي - سيف اليزيد - قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بزيارة تفقدية إلى جزيرة صير بني ياس، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل والاطلاع على نتائج التنقيبات الأثرية الحديثة وجهود الحفاظ على التراث في الجزيرة.

استمع سموه خلال الجولة إلى شرح قدمه سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اطلع من خلاله على الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي والتاريخي في الجزيرة والخطط المستقبلية لتطوير المرافق السياحية والارتقاء بتجربة الزوّار.

كما استمع سموه إلى شرحٍ مفصّل عن الحفريات الأخيرة في منزلين بفناء حول الدير والتي كشفت عن أدلة إضافية على وجود قوي لمجتمع مسيحي محلي خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين. شملت الجولة زيارة إلى كنيسة ودير صير بني ياس ومركز خدمات الزوار الجديد اللذين يُعدّان شاهدًا حيّاً على الرؤية الحكيمة والطموحة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

يُعد مركز خدمات الزوار الجديد إضافة نوعية وبمثابة مورد ثقافي للسيّاح والزوّار المحليين والعالميين، يتعرَّفون من خلاله على تاريخ الجزيرة وأهميتها الثقافية، ويحتفي بجزيرة صير بني ياس كملاذ ثقافي بيئي. كما زار سموه حديقة النخيل في قرية الظهر التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين الميلادي، واستخدمها أجدادنا الإماراتيون في الماضي القريب.

ثم تابع سموه الجولة إلى موقع البئر الأثري الذي يعود إلى أواخر العصر الإسلامي، والذي تم التنقيب عنه وحُفر مؤخرًا بتوجيهات من سموه، حيث أظهرت نتائج هذا التنقيب أن البئر كان في الواقع خزان مياه بعمق مترين.عقب ذلك، قام سموه بزيارة عدد من المشاريع واستمع إلى شرح من حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك» عن رؤية مجموعة أدنيك الرامية للترويج لجزيرة صير بني ياس وتطوير البنية التحتية السياحية، لتلبية تطلعات الزوار وتعزيز تجربتهم، خاصةً في ظل ما تتمتع به الجزيرة من مقومات فريدة، ما يجعلها محمية طبيعية ووجهةً بيئيةً فريدة على المستويين الإقليمي والدولي.



وتفقد سموه خلال الزيارة فندق أنانتارا صير بني ياس وتعرف على الخطط التطويرية بالإضافة إلى الرؤية الطموحة لمشروع تطوير منتجع اليم ومنتجع السهل واطلع سموه على المخطط الرئيس العام لتطوير جميع مرافق الفنادق والمنتجعات السياحية على الجزيرة.

وأشاد سموه بالرؤى التطويرية الطموحة التي تشهدها جزيرة صير بني ياس والجهود المبذولة للحفاظ على تراثها الثقافي والطبيعي، وتعزيز مقوماتها وجهة سياحية متميزة.رافق سموه خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.