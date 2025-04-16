الامارات | 4 خطوات للحصول على تصريح عمل جديد لعامل خارج الدولة.. تعرف إليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 خطوات للحصول على تصريح عمل جديد لعامل خارج الدولة، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة يسهل الإجراءات بخطوات بسيطة وسريعة.

وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتعين على صاحب المنشأة تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أو الهوية الرقمية، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

وأضافت أنه عقب ذلك يتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى الوزارة، ومن ثم يحصل المتقدم بعدها على موافقات فورية لبعض التصاريح، مؤكدة أنه في حال وجود نواقص سيتم إشعار المنشأة بها لاستكمالها.

أما بشأن التحقق من الشهادة الدراسية للعامل الماهر، أشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستتولى تحويل الشهادات الدراسية للتحقق من وزارة التعليم العالي كما سيتم تحصيل الرسوم على أن يتم استلام النتيجة خلال أسبوعين بحد أقصى، موضحة أنه يمكن إصدار عقد العمل للعامل عند دخوله داخل الدولة وإصدار الفحص الطبي الذي يثبت لياقته الصحية.