الامارات | حمدان بن محمد يعين خمسة مديرين تنفيذيين بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2025 بتعيين فاطمة إبراهيم عبدالله بالرهيف، مديراً تنفيذياً لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وقرار المجلس رقم (22) لسنة 2025 بتعيين د. وافي داوود موسى جعفر علي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التطوير الاستراتيجي بالهيئة، والقرار رقم (23) لسنة 2025 بتعيين د. عبدالرحمن حسن عبدالله ناصر، مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسّسي بالهيئة.

كما أصدر سموّه قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2025 بنقل د. آمنة عبدالله إبراهيم غلوم المازمي، من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتعيينها مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير والتنمية البشرية بهيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي،

والقرار رقم (25) لسنة 2025 بنقل د. سعيد مبارك خلفان خرباش المري، المُدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات والبحوث والبرامج بهيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي.

ويُعمل بالقرارات أرقام (21)، و(22)، و(23) من تاريخ صدورها، ويُعمل بالقرار رقم (24) اعتباراً من تاريخ 07 أبريل 2025، والقرار رقم (25) اعتباراً من تاريخ 14 أبريل 2025، وتُنشر القرارات جميعها، المُشار إليها، في الجريدة الرسميّة.