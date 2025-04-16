كليفلاند كلينك أبوظبي يُنفّذ أول علاج روبوتي عن بُعد لسرطان البروستات

ابوظبي - سيف اليزيد - حقق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي إنجازا طبيا عالميا هو الأول من نوعه، تمثل في تنفيذ أول إجراء علاجي بؤري لسرطان البروستات عن بُعد باستخدام الروبوت وذلك بالتعاون مع خبراء كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة ضمن شبكة كليفلاند كلينك العالمية.

ويُعد العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة "HIFU" خياراً غير جراحي يستهدف الأنسجة المصابة بدقة دون الحاجة إلى جراحة كبرى أو علاج إشعاعي. ويعتمد نظام "Focal-One" على ذراع روبوتية تُوجّه حزم الموجات بدقة عالية تحت إشراف الطبيب المعالج.

وجرى تنفيذ الإجراء بنجاح بين فريقي الرعاية في أبوظبي وأوهايو حيث أدار الدكتور روبن أوليفاريس أخصائي المسالك البولية في كليفلاند كلينك – أوهايو الذراع الروبوتية من الولايات المتحدة بينما تولى الدكتور وليد حسن رئيس قسم المسالك البولية في كليفلاند كلينك أبوظبي تنسيق وتنفيذ العملية ميدانياً في العاصمة الإماراتية.

واستغرقت العملية نحو ساعة واحدة فقط وتمت بسلاسة وبدقة متناهية دون تسجيل أي مضاعفات ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للتقنيات المتقدمة في تعزيز سبل الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة حول العالم.

وأكد حسن جاسم النويس رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي أن هذا الإنجاز يمثل خطوة استثنائية تعزز قدرات الرعاية الصحية العابرة للقارات وتفتح آفاقاً جديدة لتقليص الفجوات الصحية العالمية من خلال تقنيات متقدمة وشراكات دولية.

من جانبها قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي إن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية إلى سجل أبوظبي في التميز الصحي ويعكس التزام الإمارة المستمر بتطوير منظومة رعاية صحية ذكية تدعم الابتكار وتضمن أفضل الخدمات للمرضى محلياً وعالمياً.

وبدأ المستشفى في تقديم العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة منذ أكتوبر 2023 كأحد الخيارات الحديثة لعلاج أورام البروستات غير المنتشرة حيث يتم استهداف الخلايا السرطانية بدقة عالية مع تقليل مخاطر الآثار الجانبية.