الامارات | الإمارات تستعرض جهودها في زراعة الأعضاء خلال "أسبوع أبوظبي للصحة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، أن برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات يُعد من الأسرع نموًا عالميًا من حيث نسبة المشاركة، مشيرًا إلى أن 354 شخصًا استفادوا من عمليات نقل الأعضاء خلال العام الماضي، ما يعكس تجذر ثقافة الإيثار والوقاية وروح العطاء في المجتمع الإماراتي.

وأضاف، على هامش مشاركته في جلسة بعنوان: "العصر الجديد في زراعة الأعضاء"، ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة"، أن الجلسة مثّلت منصة مهمة لاستعراض ريادة الإمارات في هذا المجال الحيوي، وتسليط الضوء على جهودها في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بها.

تفاعل لافت

وقال الدكتور العبيدلي إن الجلسة الحوارية كانت فرصة نوعية لتسليط الضوء على الانطلاقة القوية التي شهدها البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، والذي حظي بتفاعل لافت من مختلف فئات المجتمع، حيث شارك فيه أفراد من أكثر من 55 جنسية، سواء كمتبرعين أو مستفيدين، ما يعكس تنوع النسيج الإماراتي وتلاحمه الإنساني.

وأشاد بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة، الذي كان المحرك الرئيس وراء النجاحات المتحققة، مؤكدًا أن بيئة الإمارات الإيجابية، القائمة على التسامح والأخوّة الإنسانية، وفّرت أرضية صلبة لنمو البرنامج وتعزيز ثقافته.

مواكبة أفضل الممارسات العالمية

وأوضح أن الإمارات تستعد لمرحلة جديدة من التطوير التشريعي في هذا القطاع، تتسم بالاستباقية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية ، لافتًا إلى أن الأبطال الحقيقيين لهذا النجاح هم المتبرعون وعائلاتهم الذين جسّدوا أسمى معاني العطاء حتى بعد الوفاة.

ودعا الدكتور العبيدلي أفراد المجتمع والمهتمين إلى التعرف على قصص النجاح الملهمة للمستفيدين من زراعة الأعضاء، من أطفال وبالغين يعيشون بيننا اليوم بفضل هذا البرنامج، مؤكدًا أهمية التسجيل في "رابط حياة"، والمساهمة في نشر ثقافة الوقاية والتبرع بالأعضاء كرسالة وفاء وإنسانية لمجتمع يحتفي بالحياة.