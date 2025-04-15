الامارات | حمدان بن محمد يتفقّد المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يتفقّد المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سير العمل في المبنى رقم "3" بمطار دبي الدولي، واطّلع على مجمل الخدمات التي تقدمها مطارات دبي للمسافرين.
كما شملت الجولة تفقد سموه قاعة كبار الشخصيات الخاصة بمجموعة طيران الإمارات، إلى جانب الاطلاع على مرافق السوق الحرة ضمن المبنى.
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