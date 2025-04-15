الامارات | أنور قرقاش: أمن الأردن من أمننا.. وموقفنا ثابت لا يتغير

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: أمن الأردن من أمننا.. وموقفنا ثابت لا يتغير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف دولة الإمارات راسخ وثابت في وجه كل من يحاول النيل من أمن الأردن وازدهاره.
وقال قرقاش: "حفظ الله الأردن الشقيق من كل سوء وأدام عليه استقراره، موقفنا راسخ وثابت في وجه كل من يحاول النيل من أمنه وازدهاره."
وأضاف: دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وأمنهما مشترك.
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