الامارات | طقس الإمارات غداً.. انخفاض في الحرارة وتحذير من فتح النوافذ والأبواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض آخر في درجات الحرارة غدا الأربعاء، مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إذ تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا مع اضطراب موج البحر في الخليج العربي .

ودعا المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الغبار، وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية.

من جانبها أهابت بلدية مدينة أبوظبي بالجمهور أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية مؤكدا على أهمية إغلاق الأبواب لمنع دخول الغبار إلى المباني واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة.