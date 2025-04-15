شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "عودة آمنة للمدارس"

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، مبادرة، تحت شعار "عودة آمنة للمدارس" في كل من أبوظبي والعين والظفرة تعزيزًا لسلامة الطلاب وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي أمن الطرق.

وأكد العميد سيف حمد الزعابي النائب لشؤون الدوريات الأمنية في مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التوعية من أجل سلامة الطلاب.

وأوضح أن المبادرة تركز على تعزيز قدرة الطلبة على التأقلم مع أجواء العودة إلى المدارس، وتحفيزهم على الإقبال على التعلم بمرونة ونشاط، وتحقيق التوعية بالسلامة المرورية، متمنيًا للطلبة عامًا دراسيًا سعيدًا يحققون من خلاله النجاح والتميز وأفضل النتائج العلمية.

وحث السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة في منطقة المدارس وعند خطوط المشاة وعلامات الطريق ومحيطه، واجراءات السلامة المرورية والتقيد بها، تجنبًا لوقوع الحوادث، وحث سائقي المركبات والحافلات المدرسية بعدم التجاوز، والتقيد بالسرعة المحددة على الطرقات، حفاظًا على طلبة وطالبات المدارس.

وأكد المقدم ركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز التوعية والثقافة المرورية والمشاركات المجتمعية، لافتًا الى اهتمام شرطة ابوظبي المستمر بتعزيز الوعي المروري للسائقين ومستخدمي الطريق وأبناؤنا الطلبة والطالبات، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك في تحقيق أهداف منظومة السلامة المرورية في المجتمع. ونفذت إدارة المرور والدوريات الامنية بمنطقة العين ممثلة بفريق فرع التوعية والتثقيف المروري مبادرة (عودة آمنة للمدارس)، على مسرح مركز البوادي مول التجاري بالتعاون مع هيئة ابوظبي للدفاع المدني وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وتضمنت مسابقات واسئلة مرورية تتعلق بالصعود والنزول والجلوس الآمن في الحافلة المدرسية وتوزيع الجوائز والهدايا الرمزية على الجمهور.

وشارك الفريق في فعالية مسابقات حدائق العين في حديقة ناهل للعائلات، بالتعاون مع بلدية العين فرع الهير وتم تعريف الجمهور بدور دورية السعادة وعمل مسابقات توعوية وتوزيع هدايا رمزية على الجمهور.