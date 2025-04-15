الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً.. وانخفاض في «الحرارة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون مغبراً أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مثيرة للغبار والأتربة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 02:19، والجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 20:01.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 22:30، والجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:09.

من جانب آخر، تشهد الدولة غداً بدء موسم «الذراعين»، الذي يمتد بين 16 أبريل و11 مايو المقبل، ومدته 26 يوماً، يبدأ مع طلوع نجم فرغ الدلو المؤخر ونجم الرشاء، ولكل منهما 13 يوماً.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن دخول موسم «الذراعين» يُعد نهاية اعتدال الربيع وبداية حر الصيف، وأضاف: «يقولون (ذراع في الربيع وذراع في الصيف)، إذ يمثل النجم الأول منه امتداداً للربيع، والنجم الثاني مقدمة للصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال النهار إلى نهاية الثلاثينات، ويبدأ جز صوف الأغنام وتنشط فيه الرياح وتحدث التقلبات الجوية فيه مثل ذروة السرايات أو المراويح».

وذكر: «في النجم الأول منه ضربة سقوط أو غيوب الثريا غزير المطر، حيث شهدت الدولة العام الماضي أمطاراً تراكمية غزيرة تجاوزت 240 مم بين 14 و17 أبريل الجاري، وتسببت في فيضانات ببعض الأماكن».