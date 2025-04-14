الامارات | بدء "موسم الذراعين " في الدولة الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدولة بعد غد الأربعاء بدء موسم "الذراعين" الذي يمتد ما بين 16 أبريل إلى 11 مايو المقبل ومدته 26 يوماً يبدأ مع طلوع نجم فرغ الدلو المؤخر و نجم الرشاء ولكل منهما 13 يوما.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن دخول موسم "الذراعين" يعد نهاية اعتدال الربيع وبداية حر الصيف ويقولون" ذراع في الربيع و ذراع في الصيف" ويمثل النجم الأول منه امتدادا للربيع، و النجم الثاني منه مقدمة للصيف حيث ترتفع درجات الحرارة خلال النهار إلى نهاية الثلاثينات ويبدأ جز صوف الأغنام وتنشط فيه الرياح وتحدث التقلبات الجوية فيه مثل ذروة السرايات أو المراويح وفي النجم الأول منه ضربة سقوط أو غيوب الثريا غزيرالمطر حيث شهدت الدولة العام الماضي أمطارا تراكمية غزيرة تجاوزت 240 مم بين 14 و17 أبريل الجاري وتسببت بفيضانات في بعض الأماكن.