الامارات | الطقس غداً: انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تشكّل ضباب خفيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات يوم غدٍ الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصاً خلال ساعات الليل وصباح الأربعاء، على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وتصل أحياناً إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون بين متوسطة ومضطربة، حيث يُتوقع حدوث المد الأول عند الساعة 14:50، والمد الثاني عند الساعة 02:19، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 20:01.

أما في بحر عمان، فتكون حالة الموج خفيفة، مع توقيتات للمد عند الساعة 11:37 و22:30، وللجزر عند الساعة 17:01 و05:09.