الامارات | 1.1 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى المدارس اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح مدارس الدولة الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، أبوابها لـ1.1 مليون طالب وطالبة في مختلف حلقات التعليم اليوم، فضلاً عن انتظام الهيئات التعليمية، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2024-2025.

ووفقاً للتوجيهات الإدارية للمدارس التي رصدتها «الإمارات اليوم»، يُمنع إحضار الوجبات غير الصحية، وتُحظر الأجهزة الإلكترونية غير المخصصة للتعليم، وينبغي أن يلتزم الطالب بالزي المدرسي، مع السماح بارتداء الجاكيت الوزاري المعتمد فقط.

وفي رسائل موجّهة إلى أولياء الأمور والطلبة، شدّدت المدارس على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي وعدم التغيب إلا بعذر مقبول، مع ضرورة تقديم عذر طبي معتمد في حال الغياب، محذرة من أن غياب ثلاث حصص دراسية في اليوم الواحد يُعد غياباً كاملاً.

وأكّدت أن تكرار الغياب من دون عذر يعرض الطالب للمساءلة وفقاً للائحة السلوكية المعتمدة من الجهات التعليمية، وأوضحت أن مواعيد انطلاق الحافلات المدرسية عادت إلى جدولها المعتاد قبل شهر رمضان.

ودعت إدارات النقل والسلامة المدرسية إلى الالتزام بأوقات الحضور إلى نقاط التجمع، لضمان وصول الطلبة إلى المدارس في الوقت المناسب دون تأخير.

وأفادت الإدارات بأن الاستئذان أو الخروج المبكر غير مسموح به إلا في حال وجود موعد طبي رسمي، مع ضرورة إحضار ورقة الموعد كإثبات، كما شدّدت على عدم التأخر عن استلام الطالبات عند الانصراف، وإبراز تصريح الخروج المخصص لذلك.

ومن المقرر أن تستهل المدارس الفصل الدراسي الثالث بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، حرصاً على الانطلاق الفعلي للتعليم من الحصة الأولى، وتعزيز جاهزية الطلبة منذ اليوم الأول.

وأعدت المدارس برنامجاً خاصاً لاستقبال الطلبة في الجولة الأخيرة من العام الدراسي الجاري.