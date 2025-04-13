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الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي

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دبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير وسعيد حمد ملهوف وغدير سعيد بن غدير اليوم في قاعة الرمال بدبي بمناسبة زفاف أنجالهم راشد محمد راشد بن غدير إلى كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد ملهوف إلى كريمة سالم راشد بن غدير، وسالم غدير سعيد بن غدير إلى كريمة راشد سيف المقعودي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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