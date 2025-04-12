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الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من الشائعات والمعلومات المغلوطة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أن نشرها يتنافى مع قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت أهمية دور أفراد المجتمع في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة وحثتهم على ضرورة الحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية كما دعت إلى تحري الدقة قبل تداول ونشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا للآثار السلبية للشائعات والمعلومات غير الدقيقة على أمن وسلامة المجتمع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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