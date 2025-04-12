الامارات | تغيير اسم محطة مترو "جي جي كو" إلى "القرهود" بدءاً من 14 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه ضمن جهودها المستمرة لتطوير خدمات النقل وتحديث المعلومات لضمان تجربة سلسلة للجميع، سيبدأ تغيير اسم محطة مترو جي جي كو إلى "محطة القرهود".

وأوضحت الهيئة أنها ستبدأ تطبيق الاسم الجديد للمحطة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل الجاري، بحيث تظل نفس الوجهة تعمل بنفس الكفاءة لخدمة مستخدمي مترو دبي.

وتعد محطة جي جي كو إحدى محطات الخط الأحمر لشبكة مترو دبي التي تخدم مستخدمي المترو يومياً، ومنها يمكن الوصول مباشرة إلى محطة إكسبو أو إلى محطة جبل علي الانتقالية التي تنتهي في محطة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وفي سبتمبر الماضي، منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حقوق تسمية محطة مترو المشرق إلى شركة سوق التأمين، التي تعد من أكبر منصات التأمين في دولة الإمارات.

وتقرر إعادة تسمية محطة مترو المشرق بالكامل، ليصبح اسمها الجديد محطة مترو سوق التأمين، وذلك لمدة 10 أعوام.

وفي مارس الماضي، وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مع شركة "الفردان للصرافة" تمنحها بموجبها حق تسمية محطة مترو الخيل، ليصبح اسمها "محطة مترو الفردان للصرافة"، وذلك في إطار مبادرة حقوق تسمية محطات المترو، التي توفر فرصاً استثمارية استراتيجية للشركات لتعزيز علاماتها التجارية والتواصل المباشر مع مستخدمي المترو.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبد المحسن كلبت، إن الاتفاقية تمثل خطوة حيوية نحو شراكة اقتصادية طويلة الأمد، مؤكداً أن مبادرة حقوق التسمية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.