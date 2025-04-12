الامارات | التربية: إعلان نتائج نهاية الفصل الثاني لطلبة الثاني عشر الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024 - 2025، موضحة أن النتائج ستتاح للطلبة وأولياء الأمور عبر بوابة الطالب الإلكترونية بحسب المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.

وبحسب الجدول الزمني الذي نشرته الوزارة، سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، فيما ستُعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025. أما الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر فستُعلن نتائجهم يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك في الأوقات المحددة من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى متابعة البوابة الإلكترونية للحصول على النتائج في الأوقات المحددة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية