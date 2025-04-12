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الامارات | قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي 1/2
  • الامارات | قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بالأداء الدبلوماسي والفريق القانوني الإماراتي أمام محكمة العدل الدولية، أول من أمس، في مواجهة الادعاءات الباطلة للجيش السوداني.

وقال قرقاش في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية، في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي».

وتابع: «الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب، ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها».

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