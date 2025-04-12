الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل يحق لي طلب زيادة فترة رؤية ابنتي التي ليست في حضانتي؟ «م.ع» دبي

من القضايا التي تلامس المشاعر دائماً تلك التي تتعلق بحق الآباء والأمهات غير الحاضنين في رؤية أبنائهم، والإجابة نعم، متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة الطفل الفضلى، ويمكن التقدم بطلب إلى المحكمة لزيادة مدة الرؤية (مع مراعاة حجية واستقرار الأحكام، وتغير الظروف والأحوال).

وعلى السائل إثبات أن الوقت الحالي لا يتيح له أن يتمتع بحياة طبيعية مستقرة نوعاً ما خلال فترة الرؤية مع ابنته، مع ضرورة تدعيم طلبه بتقارير اجتماعية ونفسية تشير إلى حاجته وحاجة الطفلة للتواصل العاطفي المنتظم مع بعضهما، وهو ما يؤثر على توازنها النفسي وسلوكها التربوي.

القانون الإماراتي نظم هذه المسألة من خلال مواد واضحة وتحديداً المادة 121 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، الذي يسري بداية من منتصف أبريل الجاري، ويحافظ على المبدأ الجوهري القاضي بأن مصلحة الطفل هي الأساس في جميع مسائل الحضانة، والمواد المتعلقة بحق الرؤية تؤكد على أهمية تمكين أحد الأبوين من لقاء طفله إذا لم يكن حاضناً له، بصورة تضمن استقرار الطفل النفسي والعاطفي، وتمنح مواد القانون المحكمة صلاحية تقدير مدة وزمان ومكان الرؤية بما يحقق أفضل مصلحة للمحضون، كما تجيز تعديل ترتيبات الحضانة أو الرؤية متى تبيّن أن الوضع القائم لا يخدم مصلحة الطفل بالشكل الأمثل.

إن الأبوة والأمومة علاقة تحتاج إلى وقت وحنان ومشاركة فعلية، لا تكتمل في ساعات قليلة على هامش الأسبوع. والمشرّع الإماراتي أدرك ذلك حين جعل مصلحة المحضون هي المعيار الأول في كل القرارات المرتبطة بالحضانة والرؤية.