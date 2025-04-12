الامارات | «دبي الصحية» توقّع تفاهماً لإنشاء «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وقّعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم مع الجهات المؤسسة والداعمة لإنشاء «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية»، بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبكُلفة معقولة للفئات المستحقة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند.

وسيسهم المستشفى في تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الشاملة في بيئة تستند إلى أرقى المعايير الطبية.

وقّع المذكرة المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسون لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية.

وقال ممثلو المجلس: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة محورية نحو إنشاء صرح طبي يحمل رسالة إنسانية، ويخدم فئات أسهمت في مسيرة دبي التنموية، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي».

وأضافوا: «نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المتواصل. كما نُشيد بالدور المهم الذي قامت به (دبي الصحية)، وهيئة تنمية المجتمع، وسفارة جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، والقنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي، ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع دولة الإمارات (UIBC UC)، في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس».

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون، الذي يجسّد قيماً مشتركة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة، تواكب أفضل المعايير العالمية».

وأضاف: «تمثل مذكرة التفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية خطوة محورية في مسيرتنا، تدعم جهودنا نحو بناء منظومة صحية متقدمة، في إطار التزامنا الراسخ بعهد (المريض أولاً)، وتعزيز تجربة المرضى وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الطبية».