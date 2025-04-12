الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات آسيوياً بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وصلت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بحيازة المتهم كمية من المخدرات بقصد الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة ومداهمة مسكنه، وعثر بحوزته على 10 لفافات من المخدرات، إضافة إلى ميزانين إلكترونيين وأدوات أخرى تستخدم في هذا النوع من الجرائم.

وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى معاقبته بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم عما أسند إليه.