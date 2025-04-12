الامارات | 3000 درهم غرامة لمتسببة في حادث مروري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة السير في دبي أوروبية تبلغ 27 عاماً بغرامة 3000 درهم بسبب قيادة مركبة دون رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص، وتسببها في حادث مروري نتيجة الإهمال وعدم الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، فضلاً عن عدم ترك مسافة كافية، الأمر الذي أدى إلى صدمها مركبة أخرى وتسببها في إتلافها. وبسؤال المتهمة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة اعترفت بالتهم المسندة إليها، كما أثبت التقرير الفني للحادث مسؤوليتها عن ارتكابها، واستعملت معها المحكمة الرأفة واكتفت بالغرامة بعد اطمئنانها إلى أدلة الإدانة واعتراف المتهمة التي سددت الغرامة وأفرج عنها من قبل النيابة العامة.