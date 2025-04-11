الامارات | حمدان بن محمد: محمد بن راشد.. معك وبك نعلم أن القادم أجمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صنع المجد وقهر المستحيل برؤيته الاستثنائية وفكره الخلّاق. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «على خطى محمد بن راشد، نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة.. صنعت المجد، وقهرت المستحيل برؤيتك الاستثنائية وفكرك الخلّاق. أنت قائدنا ومعلمنا، بطموحاتك الكبيرة وعزيمتك التي لا تلين، ومعك وبك نعلم أن القادم أجمل».