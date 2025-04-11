الامارات | شرطة دبي تضبط شاباً متهوراً قاد دراجته بسرعة جنونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة دبي شاباً متهوراً قاد دراجته بسرعة جنونية بعد استعراضه بشكل متهور في مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس استهتاراً بالغاً بقواعد السير وسلامة مستخدمي الطريق.



وفقاً لمرسوم (30) لسنة 2023 المتعلق بحجز المركبات، تطبق غرامة فك حجز المركبة، والتي قد تصل إلى خمسين ألف درهم.