رئيس الدولة: الاتفاق على إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن الاتفاق على إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي يعبر عن الاهتمام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "يعبر الاتفاق اليوم على إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي عن الاهتمام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي لمصلحة التنمية المشتركة".

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن "الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات التنموية مع التكتلات الاقتصادية المهمة في العالم، وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي تتسم بالقوة والتطور وتقوم على رؤية مشتركة تركز على الاستقرار والنمو والازدهار للجميع".