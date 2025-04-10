رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الصديقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، بالسفراء الجدد، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم، والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، مؤكداً سموه أنهم سيجدون كل دعم من مختلف الجهات المعنية لتسهيل عملهم في الدولة.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز جسور التعاون وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع.

وتسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من خورخيه رافائيل، سفير جمهورية غواتيمالا، وطارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، والدكتور ماوين ماكول أريك، سفير جمهورية جنوب السودان، وأمان سالييف، سفير جمهورية قيرغيزستان، وروي مانويل هانجام، سفير جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، ولطف الله غوكطاش، سفير الجمهورية التركية، والدكتور تاويسي مينيت تاوبو، سفير دولة توفالو، ويوسي شيلي، سفير دولة إسرائيل، وليزا ماستريلاري فيغا، سفيرة جمهورية بنما، وإيميليو بين جودوس، سفير المملكة الإسبانية، وعمر تيقن إديبي بيردي، سفير جمهورية تشاد، وجورج جانجغافا، سفير جورجيا.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة خلال المراسم تحيات قادة دولهم وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر المراسم، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.