الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:24 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 06:58، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:11 والمد الثاني عند الساعة 21:07 والجزر الأول عند الساعة 15:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:34.