«M42» شريكاً مؤسساً في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت «M42» الشركة العالمية المتخصّصة في مجال الصحة والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، عن مشاركتها كشريك مؤسّس في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2025» للعام الثاني على التوالي.

وبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ستستضيف دائرة الصحة - أبوظبي النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «نحو حياة مديدة.. مفهوم جديد للصحة والعافية»، ويجمع الحدث نخبة من القادة والخبراء والروّاد في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا.

وتتعاون«M42» مجدداً مع منتدى «The Longevity Forum» لاستضافة عدد من أبرز المفكرين العالميين في مجال الرعاية الصحية وكبار خبراء التكنولوجيا على منصتها الخاصة.

وستركز «M42» على ثلاثة محاور رئيسية لمفهوم الصحة تشمل تطلعات ورؤى «M42» المستقبلية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم الصحية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات لتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع.

وقال حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الحدث يجمع أهم المؤسسات العالمية وألمع العقول، لإطلاق حوارات ملهمة تعزّز الابتكار وتدفع نحو التغيير الإيجابي في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأضاف أن «M42» تؤمن بأن مستقبل الصحة، يُبنى على أسس التعاون، ومن خلال تمكين الأفراد من امتلاك خياراتهم الصحية وإقامة شراكات استراتيجية عابرة للقطاعات والحدود، تطمح الشركة لمعالجة تحديات الرعاية الصحية اليوم، ووضع أُسس راسخة لمستقبل أكثر صحة وازدهاراً للمجتمعات حول العالم.

وستتناول فعاليات اليوم الأول على منصة «M42» موضوع «مستقبل الرعاية الصحية، أما فعاليات اليوم الثاني فستقام تحت عنوان «صحتك مستقبلك» ويُختتم الأسبوع في اليوم الثالث تحت عنوان «الصحة بلا حدود - مسؤولية عالمية».

وخلال الفعالية ستتاح أمام الحضور فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتعرف عن كثب على أحدث شراكات «M42» وإنجازاتها وابتكاراتها الرائدة، التي تعكس نهجها المتكامل في التصدي للتحديات الصحية المعاصرة على الصعيدين المحلي والعالمي، وتحقيق تأثير إيجابي في رفاهية الأفراد والمجتمعات.