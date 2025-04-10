الامارات | إغلاق منشأة غذائية بأبوظبي لـ «خطورتها على الصحة العامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "كافتيريا سترونج تي" في مدينة محمد بن زايد، شرق 12 بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 2528217) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.