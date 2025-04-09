الامارات | "طرق دبي" تعتمد تقنية الليدار والتوأم الرقمي في تقييم حالة أصول الطرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتمادها أحدث تقنيات الليدار "تحديد المدى عن طريق الضوء"، في تقييم حالة أصول الطرق وتعزيز دقة البيانات المستخدمة في تقنية التوأم الرقمي، مما يسهم في تطوير استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية والاستباقية. وتؤكد الهيئة استمرارها في توظيف أحدث التقنيات الذكية في عملية إدارة وصيانة أصول الطرق، مما يضمن استدامة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية في إمارة دبي.

وعلى النحو ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا: " تتميز تقنية الليدار بأداء وسرعة عالية بنسبة تصل إلى 300% مقارنة بالتقييم البصري، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التحول الرقمي والاستفادة العظمى من التقنيات المتقدمة في تعزيز جودة شبكة الطرق وضمان كفاءة البنية التحتية واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة عالمياً".

وأضاف البنا: "تتميز تقنية الليدار بقدرتها الفائقة على توفير دقة وسرعة عالية في تقييم حالة أصول الطرق، حيث تصل نسبة دقتها إلى 95% مقارنةً بالتقييم البصري التقليدي، مما يسهم في تحسين جودة البيانات واتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يخص أعمال الصيانة. كما تتيح التقنية رصد وتقييم الأصول المرتفعة على الطرق السريعة والحرة بسهولة وأمان، مثل أعمدة الإنارة، الإشارات الضوئية، واللوحات المرورية، مما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر المرتبطة بالفحوصات اليدوية".

ونوه البنا أن تقنية الليدار توفر إمكانية التقييم اليومي لمسافات تصل إلى 80 كم، بنسبة تحسن 96%، مقابل الأسلوب التقليدي الذي يقدر بنحو 3 كم، مما يضمن مراقبة مستمرة لحالة أصول الطرق وتحديث البيانات بشكل دوري، كما يمكن إجراء التقييم أثناء الحركة بسرعات تتراوح بين 30 إلى 100 كم/ساعة دون التأثير على انسيابية المرور أو تعطيل الحركة المرورية، كما تتميز تقنية الليدار كذلك بقدرة استشعار تصل إلى مدى 80 متر، مما يتيح تغطية شاملة للأصول المختلفة على الطريق".

وأكد البنا أن التقنية الحديثة تسهم في توفير بيانات دقيقة وتحليلاً شاملاً حول حالة الأصول، مما يضمن استدامة مؤشر حالة الأصول (ACI)، عبر برمجة أعمال الصيانة، وتحديداً الصيانة التنبؤية، بشكل دقيق وتحديد الأولويات وفق استراتيجيات واضحة ومخططة، وهو ما يعزز استدامة شبكة الطرق ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.