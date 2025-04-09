الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله بالحصا الشامسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله بالحصا الشامسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله بالحصا الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه عبدالله، وأحمد، ومروان، وفارس، وفراس، وأنور، وعامر محمد عبدالله بالحصا الشامسي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.
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