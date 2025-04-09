الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة راشد بن علي الشعفار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وإخوانه محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.