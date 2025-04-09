الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة راشد بن علي الشعفار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وإخوانه محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.