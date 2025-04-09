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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وحركة الرياح، شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها( / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س)، وفي الخليج العربي، يحدث المد الأول عند الساعة 11:40، والمد الثاني عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:08،والجزر الثاني عند الساعة 06:27.
وفي بحر عمان ، يحدث المد الأول عند الساعة 08:28، والمد الثاني عند الساعة 20:42، والجزر الأول عند الساعة 14:37، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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