الامارات | شرطة الشارقة تضبط قائد دراجة نارية قام باستعراضات خطرة في الطريق العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة المرور والدورات في القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق دراجة نارية عربي الجنسية يبلغ من العمر 20 عاما عقب رصد المقطع متداولا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يقود دراجته بطريقة استعراضية على الطريق العام في الإمارة، مخالفا بذلك قواعد السلامة المرورية معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، واتخذت إجراءات قانونية بحقه.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد محمد علاي النقبي، أن هذه السلوكيات التي قام بها السائق كانت بسبب تسجيل عدة مخالفات، منها: قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة و سلامة الآخرين للخطر، وقيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل ركوب الآلية، إضافة إلى إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) بدون ترخيص.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات أن شرطة الشارقة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز سلامة المرور على الطرق من خلال تكثيف حملاتها التوعوية، وتفعيل الرقابة الميدانية؛ لترسيخ ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع، مثمنًا دور أفراد الجمهور في دعم منظومة المرور من خلال تعاونهم وإبلاغهم عن السلوكيات أو الممارسات الخطرة التي قد تهدد سلامة المستخدمين الطريق عبر الرقم 901.