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الامارات | "أبوظبي للتنقل": تخفيض السرعة على طريقي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي

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أحمد عابد – أبوظبي : 0 تبليغ

  • الامارات | "أبوظبي للتنقل": تخفيض السرعة على طريقي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي 1/2
  • الامارات | "أبوظبي للتنقل": تخفيض السرعة على طريقي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل عبر حسابه "أبوظبي للتنقل" على موقع "إكس"، عن تخفيض السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11 من 160 إلى 140 كم / ساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.

كما أعلن عن تخفيض السرعة على طريق أبوظبي – سويحان (طريق المطار الدولي ) E20 من 120 إلى 100 كم / ساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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