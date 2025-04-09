الامارات | حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها رئيس وزراء الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مأدبة الغداء التي أقامها رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، على شرف سموّه، وتعبيراً عن مدى التقدير الذي تحمله الهند لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الصديق، وما يربط الجانبين من علاقات تاريخية وروابط وثيقة تُعدّ نموذجاً يُحتذى على صعيد التعاون الدولي المثمر.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره وتقديره لما وجده والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، في أول زيارة رسمية لسموّه إلى جمهورية الهند الصديقة.