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رئيس الدولة يستقبل رئيس مؤسسة خيرية

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رئيس الدولة يستقبل رئيس مؤسسة خيرية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الدكتور حسين برهان الدين، رئيس مؤسسة «سيفي برهاني» الخيرية والوفد المرافق.
  وتبادل سموه مع الوفد - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - الأحاديث المتعلقة بالعمل الإنساني والخيري، وأهمية ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز ثقافة التواصل والتعاون والتضامن بين مختلف الشعوب.
وأشاد الدكتور حسين برهان الدين بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالجوانب الإنسانية والخيرية ونهج صاحب السمو رئيس الدولة الإنساني الذي يستهدف تقديم الدعم وبناء الإنسان، وتمكينه في مختلف مناطق العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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